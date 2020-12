Nuova ondata di maltempo in arrivo su tutta la Puglia, con la Protezione civile che ha diramato l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idraulico. Nel dettaglio dalle 12 di oggi, 9 dicembre, per le prossime 30 ore si preannuncia su tutto il territorio la persistenza di venti da forti a burrasca, da ovest-sud-ovest. Mareggiate lungo le coste esposte. Sono state avviate le procedure di allertamento del sistema regionale di protezione civile per rischio meteorologico.

