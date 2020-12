Nell’ambito del ciclo di eventi denominato “Incontri Smart”, promosso da Gennaro Del Core, delegato per la Puglia, la Basilicata e la Calabria di Ferpi, la federazione italiana dei professionisti delle relazioni pubbliche e della comunicazione, domani alle 18 si svolgerà una diretta streaming dal titolo “Superbonus: cosa, come e quando”. Scopo dell’iniziativa è approfondire tutti gli aspetti legati agli incentivi governativi attraverso il contributo di addetti ai lavori. Interverranno, infatti, il vicepresidente nazionale di Ami – Associazione Manager immobiliari, Vito Lucente, il presidente di Confconsumatori Puglia, Antonio Pinto ed il tecnico specializzato in tecnologia dell’architettura, nonché architetto ed ingegnere, Armando Coppola.

Per Superbonus si intendono tutti quegli incentivi finalizzati alla riqualificazione ed efficientamento energetico di edifici, case, appartamenti e condomini che abbiano determinate caratteristiche. Viene considerato, da più parti nel settore edile, anche quale strumento centrale per la ripresa di un intero comparto che soffre i morsi della crisi da prima dell’emergenza pandemica causata dal covid.

“Abbiamo promosso questa iniziativa per mettere insieme i punti di vista di coloro che lavorano tutti i giorni in chiave di riqualificazione urbana ed efficienza energetica, e non solo per ragioni di opportunità economica del momento – chiarisce Gennaro del Core – La modalità diretta streaming, poi, ci consente un’interazione con gli utenti decisiva per rendere davvero un servizio utile, volto alla chiarezza sui passaggi per poter accedere agli incentivi ed alla trasparenza sulle modalità di lavoro. Sappiamo quanto nell’incertezza prosperino un approccio approssimativo e, a volte purtroppo, persino comportamenti truffaldini. Nel ruolo di tessitori sociali, quale quello che i comunicatori possono e devono ricoprire soprattutto in una fase così delicata – conclude il delegato territoriale della Ferpi – servono spazi di incontro, al di là del fatto che siano in presenza o immateriali. Per ricostruire, non solo in senso letterale del termine, dobbiamo ritrovare luoghi comuni che favoriscano il confronto e la crescita per tutti”.

