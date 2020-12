Il sindaco di Rutigliano (Bari), Giuseppe Valenzano, è in quarantena dopo l’accertata positività di un dipendente comunale che ha costretto anche alla chiusura dell’intero palazzo comunale per la giornata di oggi per le operazioni di sanificazione. “Io resterò in quarantena qualche giorno, in quanto contatto stretto” spiega il sindaco in un post su facebook, che nei prossimi giorni sarà sottoposto a tampone.

“Ringrazio il Comando della locale stazione dei Carabinieri e il Comando della Polizia Locale per l’attività di controllo svolta oggi e vi rinnovo l’invito a restare sempre attenti e ad essere responsabili. Il virus continua a circolare sulle nostre gambe”, scrive Valenzano.

