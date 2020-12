Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, in collaborazione con la Cassa Forense, ha siglato una convenzione con il laboratorio di analisi “Dr. Scotti”. A darne notizia, in una nota, il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bari Giovanni Stefanì.

Obiettivo, consentire ai circa settemila iscritti all’Ordine forense barese di effettuare test per la prevenzione e il contenimento del contagio da Covid-19.

Gli avvocati baresi, previo appuntamento e presentando il tesserino dell’Ordine degli Avvocati di Bari, potranno dunque effettuare volontariamente i test presso una delle cinque strutture che fanno riferimento al laboratorio convenzionato, tra queste il Centro Analisi Cliniche San Paolo (quartiere San Paolo), Analisi Cliniche Biallo (Murat), Lab Point’(quartiere Carrassi), Laboratorio di analisi Cusmai (San Pasquale) e il Laboratorio di analisi Scotti (Picone).

Le prestazioni, che saranno totalmente a carico dell’Ordine degli Avvocati di Bari, riguardano il tampone antigenico nasofaringeo e la ricerca anticorpi Ig totali anti-Sars-CoV-2 su siero o plasma.

Sarà anche possibile richiedere la ricerca RNA virale Sars-CoV-2 su tampone orofaringeo e nasofaringeo con metodo molecolare (eseguibile solo nel laboratorio Cusmai) al prezzo di 55 euro e la ricerca di anticorpi IgG ed IgM anti-Sars-CoV-2 su siero o plasma al prezzo di 30 euro. In questi due casi gli avvocati pagheranno l’intero costo del test e l’Ordine provvederà a rimborsare 20 euro, previa presentazione della fattura rilasciata dal laboratorio. La convenzione sarà valida sino al 31 gennaio 2021.

“Siamo confidenti – ha commentato Stefanì – che questo brutto periodo presto sarà solo un brutto ricordo, tuttavia per il momento dobbiamo fare il possibile per minimizzare i rischi di contagio negli ambienti frequentati dagli avvocati, dalle aule di tribunale agli studi legali, dalle cancellerie agli spazi comuni. Invito i colleghi a sottoporsi a questi test per il bene della nostra comunità e delle nostre famiglie”.

