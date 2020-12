Pavimentazione dissestata. Dislivelli. Pericolosi per chiunque si avventuri tra corso Vittorio Emanuele e il centro storico. Da anni i residenti denunciano la condizione della pavimentazione, soprattutto nella zona della Cattedrale. Il Comune in realtà interviene con lavori annuali e di messa in sicurezza, ma la “toppa” non dura per tanto tempo, a causa soprattutto del passaggio delle auto e di veicoli più pesanti.

In corso Vittorio Emanuele, l’incrocio con strada San Benedetto (dove il transito delle auto è consentito) la pavimentazione è dissestata. “Qui cade gente quasi all’ordine del giorno – ci racconta un residente – abbiamo più volte segnalato il pericolo. Perché quelle mattonelle sono davvero un problema e la situazione peggiora ogni giorno di più”.

Anche nel centro storico il circolo Acli Dalfino ha più volte segnalato la pericolosità di alcune strade, con la quotidiana caduta soprattutto di anziani. Alcuni portati anche in ospedale.

