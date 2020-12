“Svuota cantine: un malcostume che fa male a Bari”. E’ la denuncia effettuata da Amiu Puglia in un post pubblicato poche ore fa su Facebook, in merito all’abitudine, ormai consueta, di liberarsi dei rifiuti abbandonandoli per strada.

Al centro del dibattito, alcuni ingombranti abbandonati abusivamente a San Giorgio questa mattina. Gli operatori dell’Amiu, in collaborazione con la polizia locale, che ha tempestivamente identificato l’autore del gesto, sono infatti intervenuti poche ore fa per rimuovere i rifiuti composti per lo più da mobili d’arredamento, trasportati dal quartier San Paolo, fino a San Giorgio, per essere poi abbandonati in strada.

“Purtroppo, gli “svuota cantine” costituiscono un fenomeno abbastanza diffuso a Bari, un malcostume da affrontare e risolvere in maniera prioritaria per migliorare il decoro urbano e offrire un servizio sempre più efficiente ed efficace in città” – hanno commentato a margine del post.

