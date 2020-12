La Giunta regionale ha nominato temporaneamente quale commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari, il dott. Vitangelo Dattoli. La nomina è avvenuta previa acquisizione del parere del Magnifico Rettore dell’Universita degli Studi di Bari. “Vitangelo Dattoli – si legge nella nota della Regione – è uomo di grande esperienza al vertice delle strutture sanitarie pugliesi, tra gli incarichi ricoperti quello di Direttore Sanitario dell’Asl Le/2, per tre anni, e degli Ospedali Riuniti di Foggia, per un anno, fino al 2006. È stato direttore sanitario dal 2006 al 2008 del Policlinico di Bari e dal 2008 al 2017, per due mandati, Direttore generale. Dal 2017 al 2020 é stato direttore generale del Policlinico Riuniti di Foggia dove attualmente è Commissario Straordinario”.

