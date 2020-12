«Il M5S sta vivendo un momento di profondo e a tratti un po’ teso confronto dialettico interno, tra chi immagina il suo futuro come un piccolo partito di centrosinistra e chi invece ne rivendica l’autonomia rispetto agli schieramenti politici tradizionali, post ideologico, dunque, alternativo al centrodestra e al centrosinistra»: lo scrive Antonella Laricchia, consigliera regionale del M5S Puglia, candidata alla Presidenza lo scorso settembre, e schierata contro l’ingresso nella giunta Emiliano dei pentastellati.

«Io credo che con la giusta fiducia in noi stessi si possano e debbano affrontare meglio i tavoli di confronto con le forze politiche, per ottenere maggiori risultati per i cittadini, stanando la vecchia politica e meritando maggiormente la fiducia degli elettori», conclude.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.