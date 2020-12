“Il divieto di consumazione di cibi ed alimenti nei fine settimana di dicembre (giorni 12, 13, 19, 20 e 27 dicembre 2020) a partire dalle ore 11 riguarda esclusivamente lo spazio pubblico, quindi strade, piazze e giardini”. La precisazione è del Comune di Bari, in merito all’ordinanza emessa ieri dal sindaco Antonio Decaro che ha destato non poche proteste tra i ristoratori soprattutto per le chiusure del 24 e del 31 dicembre. “È quindi consentito – precisa il Comune – il consumo di cibo e bevande al banco o al tavolo, sia nel caso di tavolo all’interno che all’esterno dei locali”. I ristoratori sono comunque sul piede di guerra. Accusano il Comune di una mancata concertazione e di non aver considerato gli effetti dell’ordinanza sulle loro attività.