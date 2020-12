Casi Covid nella scuola d’infanzia comunale “Saverio Lioce” a Bari, il Comune chiude la scuola dal 9 al 16 dicembre. La decisione è arrivata negli scorsi giorni, in seguito alla comunicazione da parte della Asl Bari di alcuni casi di positività accertati in data 7 dicembre.

Da qui la scelta di procedere con la quarantena, per dieci giorni, a partire dall’ultimo contatto (ovvero in data 4 dicembre) del personale docente, non docente e dei minori, con conseguente effettuazione dei tamponi di controllo che ha reso necessaria la chiusura della scuola.

Le attività riprenderanno da giovedì 17 dicembre. Intanto sono in corso gli iter procedurali volti a limitare il rischio del contagio.

