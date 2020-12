Luminarie anche sul nuovo lungomare di San Girolamo. Da questa mattina sono in corso i lavori per sistemare delle palle rosse luminose sui pali della luce che sono stati installati sul lungomare. Tutti i municipi stanno abbellendo le strade principali del loro territorio: dal centro alle periferie, in alcuni casi anche grazie all’aiuto dei privati, la città si sta illuminando per il Natale.

