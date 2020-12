Scattano le prime multe da parte della polizia locale per il mancato rispetto dell’ordinanza del sindaco Antonio Decaro prevista per tutti i fine settimana di dicembre. La prima sanzione è scattata a carico di un pubblico esercizio che alle 14.50 vendeva due bottiglie di birra con modalità asporto. Successivamente sono stati sanzionati anche 2 distributori automatici per vendita bevande.

L’ordinanza prevede per i fine settimana di dicembre dalle ore 11.00 alle ore 22:00, fatte salve le vigenti norme, il divieto di stazionamento (fatte salve eventuali code per garantire gli accessi contingentati negli esercizi commerciali) nelle seguenti aree:

• largo Giannella, piazza Diaz, molo San Nicola, lungomare Araldo di Crollalanza, via Cognetti, via XXIV Maggio, via Bozzi, via Fiume, via De Nicolò, largo G. Bruno, largo Adua, via Abbrescia (tratto compreso tra largo Adua e via Imbriani), piazza Eroi del Mare;

• corso Vittorio Emanuele, via Sparano, via Argiro, Piazza Umberto;

• piazza Mercantile e piazza del Ferrarese; via Venezia – tratto compreso tra piazza Ferrarese e il Fortino di Sant’Antonio; via Manfredi, Strada Palazzo di Città;

• via Pappacena, via Caccuri (incluso piazzetta), piazzetta dei Papi;

• via A. Volta, Giardini Raffaele De Bellis, via Buccari (tratto compreso tra via S. Lorenzo e via Gargasole);

• viale Einaudi (tratto compreso tra via Tridente e via Amendola).

Nei giorni 12, 13, 19, 20, 24, 27, 31 dicembre 2020: per tutto il territorio comunale, ad integrazione dei divieti già previsti: • divieto di consumazione di alimenti e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico già a decorrere dalle ore 11.00. Si potrà però consumare seduti ai tavoli.

• per tutti gli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) divieto di asporto di bevande già a decorrere dalle ore 11.00.

• chiusura dei distributori automatici h24 già a decorrere dalle ore 11.00.

Ulteriori restrizioni previste nei giorni 24 e 31 dicembre 2020, per tutto il territorio comunale con la chiusura al pubblico per tutte le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) con divieto di asporto per alimenti e bevande a decorrere dalle ore 11.00 del 24 dicembre e del 31 dicembre 2020 fino alle ore 5.00 rispettivamente del 25 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 (sono salve le eccezioni previste dal DPCM del 3 dicembre per le attività di ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive, limitatamente ai servizi erogati in favore dei propri clienti che siano ivi alloggiati ed esclusivamente con servizio in camera e per la ristorazione con consegna a domicilio). Disposta anche la chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio già dalle ore 13.00, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.

