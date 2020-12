È stata pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia la graduatoria definitiva delle aziende del comparto lattiero-caseario ammesse al bando regionale dedicato alle imprese gravemente colpite dal blocco delle vendite causato dalle misure restrittive durante la prima ondata di pandemia.

A beneficiare degli 800mila euro messi in campo dalla Regione saranno 34 aziende danneggiate dall’impossibilità di vendere i propri prodotti sul territorio nazionale e internazionale durante i mesi di marzo e di aprile, anche per via della chiusura di ristoranti e pizzerie. In particolare, il bando era rivolto alle imprese di trasformazione che nel periodo del fermo delle attività economiche hanno continuato a raccogliere latte immagazzinandolo sotto forma di cagliata o di formaggi stagionati, sostenendo spese straordinarie per via dell’invenduto.

