Sono stati pubblicati sul sito della Camera di Commercio di Bari tre nuovi bandi a sostegno delle imprese, per un totale di 1,14 milioni di euro. Si tratta dei bandi per il ‘Voucher Turismo – Anno 2020’ (info: https://bit.ly/voucher_turismo_2020 ), per la ‘Formazione Lavoro 2020’ (info: https://bit.ly/formazione_lavoro_2020 ) e per la ‘Prevenzione crisi d’impresa e supporto finanziario anno 2020’ (info: https://bit.ly/prevenzione_crisi_impresa_2020 ).

