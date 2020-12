Quindicesima giornata del campionato di Serie C, Girone C. Allo stadio San Nicola è pareggio a reti inviolate tra Bari e Vibonese. La cronaca del match. Il Bari prova a svegliarsi prima con Antenucci, poi con Semenzato ma le loro conclusioni non spaventano il portiere ospite Marson. Nel finale di tempo grandissima occasione per Antenucci che aggancia in area un pallone a campanile, il suo diagonale destro però si stampa sulla base del palo.

All 58′ Antenucci calcia male e fallisce il calcio di rigore decisivo. L’ultima mezz’ora di gioco è un vero e proprio assedio biancorosso ma la Vibonese si chiude bene. Nel finale doppia ammonizione per Sabbione. E la Ternana al 91′ vince ad Avellino, portandosi a +9.

Flop: Candellone, ci sarebbero altri che hanno demeritato, vedi Sabbione o De Risio. Ma la domanda è banale: in 20 minuti non tocca pallone e non è la prima volta, perché Simeri in panca?

Top: Trovare un migliore è complicato, tra i meno peggio Di Cesare e Maita

