Feste con divieti. Nuova ordinanza del sindaco di Bari per la Vigilia di Natale e di Capodanno. Ritornano in zona arancione venti comuni. Ecco le sette notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 6 dicembre. Festa di San Nicola tra i divieti a Bari

Lunedì 7 dicembre. Venti comuni pugliesi tornano in zona arancione

Martedì 8 dicembre. Assembramenti in centro a Bari per la festa dell’Immacolata

Mercoledì 9 dicembre. Non convince la riapertura dei bar e ristoranti fino alle 18. Perdite per i commercianti

Giovedì 10 dicembre. Nuova ordinanza per la Vigilia di Natale e Capodanno a Bari

Venerdì 11 dicembre. Cala l’indice rt in Italia ma la Puglia è ancora ad alto rischio

Sabato 12 dicembre. Folla in centro, soprattutto in via Sparano nel primo giorno dell’ordinanza di Natale

