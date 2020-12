“La nostra vita è fatta di abitudini, di routine consolidate. Ci sono momenti in cui le abitudini possono costarci caro e questo è uno di quei momenti”. Inizia così un post del sindaco di Polignano, Domenico Vitto in merito alla situazione nel suo comune dove ci sono al momento 58 casi di Covid-19. “Ma c’è una preoccupante tendenza – aggiunge -. Molti degli ultimi contagi sono avvenuti a pranzo la domenica. A pranzo le mascherine si abbassano per mangiare, spesso ci si riunisce in spazi ristretti non arieggiati: il contesto ideale per far correre il coronavirus”.

“La forma più alta di amore per i nostri genitori e i nostri nonni – conclude – sta nel non andare a mangiare da loro, nel non fare tavolate enormi, nell’indossare la mascherina durante le visite necessarie. Non dobbiamo fornire al virus occasioni d’oro, soprattutto durante le festività.Non siamo robot e tutto questo avrà un costo emotivo altissimo, ma è il momento di mettere da parte le abitudini per salvare la più sacra delle abitudini, la vita”.

