Addio a Stefano Greppi, 49enne di Rimini, noto dj a livello internazionale. È stato stroncato da un malore improvviso. Aveva mosso i primi passi in consolle al Jolly Disco di Novafeltria, per poi essere protagonista – come ricorda Altarimini.it – in tanti locali della riviera romagnola. Il funerale sarà celebrato mercoledì 16 dicembre nella chiesa parrocchiale di Talamello.

Tanti i messaggi di cordoglio su Facebook. “Ciao “mostro” come ti ho sempre chiamato…perchè in studio e sui piatti avevi pochi rivali.Un tuo remix nel mio primo disco importante, disco dell’anno nel 2002 al Black Matket di londra…è li dentro un quadro da 18 anni a ricordarmi che volere è potere”, scrive Alfredo Trastulli.

“L’ennesima terribile notizia in questo 2020 nefasto. Va via una delle persone più umili, educate e rispettose che abbia mai conosciuto nella mia esperienza professionale con tutti i più grandi Dj.Ed anche uno dei più bravi tecnicamente a mio modesto parere.Fai buon viaggio Stefano Greppi anima gentile!”

(Foto facebook)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.