Sono stati individuati dalla polizia locale di Bari dopo una settimana di indagini. Si tratta di quattro giovanissimi under 14, del quartiere Libertà, che la sera dello scorso 7 dicembre hanno fatto esplodere un cestino portacarte nella nuova piazza Redendore a due passi dalla chiesa.

Le immagini riprese da una delle telecamere di videosorveglianza mostrano l’atto vandalico e hanno consentito di risalire all’identità colpevoli (video in basso). Nelle ultime ore sono stati convocati anche i genitori che dovranno rimborsare il costo del nuovo cestino da sostituire. In aggiunta sarà effettuata una segnalazione al tribunale dei minori. Fondamentale il ruolo degli agenti della polizia locale di Bari, che oltre all’analisi delle immagini hanno convocato le famiglie per comunicare l’accaduto. L’importo del rimborso sarà di qualche centinaia di euro.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.