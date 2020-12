La preside della scuola media Santomauro di Bari, Anna Lia Minoia, è positiva al Covid. Da qui la decisione di sospendere sino al 22 dicembre tutte le lezioni in presenza per l’elevato numero di docenti posti in isolamento. L’istituto ha quindi disposto l’attivazione della didattica a distanza per tutte le classi, mentre le attività in presenza riprenderanno regolarmente giovedì 7 gennaio, dopo le feste natalizie. Continueranno invece le attività dell’altro plesso, Montello, in modalità sempre mista (didattica in presenza e a distanza).

