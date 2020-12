Disagi per i ciclisti che di sera vogliono accedere al sottopasso di via Dieta di Bari, dalla parte di via Emanuele Mola. “All’imbocco del sottopassaggio di via Dieta di Bari – denuncia un lettore – si mettono sempre delle macchine che ostruiscono il passaggio a passanti e lo impediscono del tutto alle biciclette che vogliono passare dall’altra parte. Negli orari serali”. Una situazione più volte segnalata anche agli organi competenti. Purtroppo nel rione Madonnella, soprattutto di sera, quando gli “effetti” della zsr si interrompono, vige il parcheggio selvaggio e questa segnalazione ne è la testimonianza.