«Durante il periodo natalizio esistono due elementi di criticità: gli assembramenti legati allo shopping e il rischio di riunioni familiari frequenti e numerose. Entrambi questi elementi destano preoccupazione. La speranza che i cittadini riescano ad autoregolarsi viene meno dopo le immagini degli ultimi giorni. In assenza di una efficace campagna di comunicazione che spieghi con forza il rischio legato a questi comportamenti, purtroppo la scelta di ulteriori misure restrittive sembra una strada da percorrere». A dirlo all’Adnkronos Salute è Pierluigi Lopalco, epidemiologo e assessore alla Sanità della Puglia, in merito a una nuova possibile stretta del Governo per ridurre i rischi di contagio.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.