La Puglia rischia di perdere, il prossimo 31 dicembre, 200 milioni non spesi del fondo Psr, secondo quanto sostiene Coldiretti e il gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale chiede all’assessore regionale all’Agricoltura di andare “in Consiglio a riferire sullo stato di avanzamento della spesa”.

“La Puglia – prosegue Fi – dovrebbe essere ferma al 39% di spesa dei fondi europei, avendo collezionato inefficienze, ritardi ed errori ascrivibili ad una ormai cristallizzata inefficienza politica e gestionale. Purtroppo, ad oggi, non abbiamo notizie di un cambio di passo, sebbene si tratti di risorse che possono incidere sensibilmente e positivamente sul bilancio delle imprese agricole. Chiediamo, perciò, all’assessore Pentassuglia di riferire in Consiglio regionale su cosa si sta facendo affinché non si perdano i fondi e come intenda procedere per velocizzare le procedure e dare una concreta boccata d’ossigeno a tutto il comparto”.

