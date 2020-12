Alla richiesta degli agenti della Polizia locale di indossare la mascherina, si sarebbe rifiutato di farlo, dandosi alla fuga. È accaduto questa mattina nel centro di Molfetta (Bari). Protagonista un pregiudicato 20enne che, mentre passeggiava con un amico senza mascherina in piazza Vittorio Emanuele, è stato fermato dagli agenti che lo invitavano ad indossare il dispositivo di protezione individuale.

Il giovane si sarebbe rifiutato di farlo, negando anche di fornire le proprie generalità, aggredendo, insultando e minacciando gli agenti per poi tentare di fuggire. È stato bloccato dopo un breve inseguimento e, oltre alla sanzione per violazione delle norme anti-Covid, è stato denunciato per rifiuto di fornire le proprie generalità, oltraggio, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. ANSA

