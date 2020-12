“Questa pandemia ha ribaltato tutti i paradigmi, imposto sacrifici enormi, dai docenti ai ragazzi, alle famiglie, e il rischio più grande che abbiamo corso e tuttora corriamo è che qualcuno resti indietro. In questo senso la scuola è un posto incredibile, perché a prescindere da chi sei e da dove vieni sei uguale al tuo compagno di banco e l’unica cosa che può fare la differenza è la tua curiosità, la tua sete di conoscenza”. Lo scrive su facebook la presidente del Consiglio regionale pugliese, Loredana Capone al termine di un incontro con gli studenti di una scuola media di Sannicola. “Tutto questo – prosegue – è merito di chi in questi anni, e in questi mesi ancora di più, ci ha messo impegno e anima. Dei dirigenti scolastici e dei colleghi docenti, che hanno saputo reinventare una normalità, attrezzarsi con sistemi digitali spesso ancora troppo arretrati, gestire bambini e ragazzi in pigiama e genitori preoccupati; delle famiglie, che tra smart working e incombenze domestiche, hanno fatto i tripli salti mortali. A loro il mio più grande e sincero grazie”.

