Da commissario straordinario a direttore generale. Oggi la giunta regionale ha nominato Massimo Cassano direttore generale dell’agenzia regionale per le politiche attive del lavoro – ARPAL. La decisione è stata presa nel corso di una giunta straordinaria, riunitasi questa mattina. Cassano era commissario dell’Arpal dal 2019: la sua nomina come commissario straordinario è stata fortemente contestata dall’opposizione in Consiglio regionale.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.