Apertura straordinaria per delle clienti speciali. Ieri, nel giorno di chiusura, Catanzaro Parrucchieri Mitù con sede in via Melo a Bari, ha aderito all’iniziativa solidale dell’associazione “Seconda Mamma” regalando il proprio tempo libero per coccolare e rendere ancora più belle due mamme e due bimbe in difficoltà economiche.

Vicky e Samuela sono le protagoniste di questo gesto di solidarietà: “Vedere i sorrisi sui loro volti è la gioia più grande per questo Natale”, ci raccontano. “Sono pedagogista e il volontariato fa la parte integrante della mia vita – aggiunge Vicky Catanzaro – erano felicissime e gli si sono illuminati gli occhi, sono state entusiaste del risultato estetico e ci hanno ringraziato perché non si sarebbero potute permettere il trattamento. In particolare le bambine ci hanno travolto con il loro entusiasmo. E’ stato bello partecipare e lasciare un segno”.

L’associazione “Seconda mamma” è un’associazione di volontariato e si occupa di rispondere ai bisogni di molte famiglie baresi con minori che versano in una condizione di disagio economico e/o sociale. Per derire al progetto: http://www.secondamamma.org/p/ordina-online.html

