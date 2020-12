L’Asl Bari sta procedendo all’assunzione a tempo determinato di 140 medici che andranno a comporre le nuove Unità speciali di assistenza per l’emergenza Covid (Usca).

Complessivamente, in provincia di Bari si passerà da 9 a 19 Usca, quando saranno completate le procedure di reclutamento. Tutte le nuove Usca dovrebbero essere attive entro la fine del mese. Le Unità speciali garantiscono il supporto e l’assistenza ai pazienti Covid che si trovano in quarantena domiciliare perché non necessitano di un ricovero ospedaliero. In Puglia attualmente sono 50.297 i positivi al Covid in isolamento. I medici delle Usca sono a stretto contatto con i medici di famiglia.

