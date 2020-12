Si è svolta la riunione di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto Antonia Bellomo, con la partecipazione del Sindaco di Bari, Antonio Decaro, per un monitoraggio delle misure di vigilanza anti Covid soprattutto con riferimento all’ultimo fine settimana in cui i servizi di controllo sono stati rafforzati nella città anche in considerazione delle restrizioni previste nell’ordinanza sindacale del 10 dicembre scorso.

Nel corso dell’incontro è stata condivisa l’opportunità di confermare e rafforzare ulteriormente il dispositivo di controllo nel prossimo week-end e durante le festività, prevedendo l’impiego di pattuglie appiedate sulle principali vie dello shopping natalizio allo scopo di garantire l’osservanza delle regole di distanziamento ed evitare fenomeni di assembramento.

L’amministrazione comunale, in accordo con Prefettura e Questura, anche nell’ottica di agevolare il lavoro di controllo delle Forze dell’Ordine, ha deciso di interdire l’accesso, per le giornate di sabato e domenica e delle festività, a tutti i giardini pubblici siti sul lungomare nel quartiere Umbertino e la rimozione di tutte le panchine presenti su corso Vittorio Emanuele e sul Lungomare di Crollalanza, dove si riscontrano presenze stanziali di persone adulte nelle ore mattutine e di ragazzi nelle ore serali.

“Questo è un ulteriore tentativo per ridurre il più possibile gli stazionamenti di persone – spiega il sindaco Antonio Decaro -. Dal canto nostro stiamo cercando di sottrarre strumenti e luoghi alla socialità delle persone perché è chiaro che ci sono alcune fasce di popolazione che non sono ancora consapevoli del pericolo che stiamo correndo.

