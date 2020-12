E’ sbarcato anche a Bari il camion della Coca-Cola. Tra la sorpresa e la curiosità dei passanti il grande truck del noto brand della bevanda analcolica ha attraversato il lungomare e corso Cavour per celebrare il periodo natalizio (video in basso).

Per raggiungere il maggior numero di persone e rispettando le attuali limitazioni, il percorso del truck Coca Cola toccherà le principali città italiana senza sostare per evitare assembramenti, accompagnato dalle più belle canzoni delle festività di fine anno. Il video in basso è stato pubblicato dalla pagina facebook “Il barese che dialetto fortunato”.

