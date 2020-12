L’Asl Bari ha attivato 22 postazioni in tutta la provincia per effettuare il test antigenico Covid. Ad un mese dall’avvio, è operativa a pieno regime la rete composta da 22 mini laboratori presenti in zone “nevralgiche”: ospedali, pronto soccorso, poliambulatori, uffici di Medicina del lavoro e postazioni mobili su ambulanza.

Si tratta di apparecchiature Poct – Point Of Care Testing – che possono fornire l’esito del tampone in pochi minuti, permettendo così di testare un vasto campione di popolazione, a partire dagli operatori sanitari ma non solo. Sinora la rete dedicata ai tamponi antigenici ha superato la soglia dei 10mila test lavorati.

