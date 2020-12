Un pregiudicato di 55 anni è stato arrestato dalla Polizia di Foggia con l’accusa di detenzione illegale di materiale esplosivo connotato da micidialità. Nel corso di una perquisizione all’interno di uno scantinato di proprietà dell’uomo, infatti, i militari hanno rinvenuto circa 3 quintali di materiale classificato come “a rischio potenziale elevato” nascosto all’interno di 17 cartoni e con un contenuto esplosivo totale superiore ai 30 chili.

La situazione di pericolo era aggravata dalla presenza, nella stessa cantina, di alcune bombole di gas e di fili scoperti. I militari sono ora al lavoro per verificare se il materiale, oltre a rifornire il mercato nero dei botti di Capodanno, non fosse destinato anche ad atti intimidatori o danneggiamento di locali commerciali cittadini. L’uomo è stato tratto in arresto e condotto in carcere.

