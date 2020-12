In queste ore i militari della Guardia di Finanza di Bari stanno eseguendo una serie di misure cautelari, in regime di domiciliari, nel confronti di alcuni avvocati accusati di aver truffato la Regione Puglia sulle indennità agricole. Sarebbero 6 le persone tratte in arresto, tra cui una cancelliera della sezione Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Bari, per una truffa che ammonterebbe, in totale, a circa 13 milioni di euro.

Nell’ambito della stessa operazione, sarebbero stati posti sotto sequestro beni per circa 22 milioni di euro. Agli arrestati sarebbe stata contestata anche l’associazione a delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari. A firmare le misure è stato il giudice per le indagini preliminari Giovanni Abbattista su richiesta del pubblico ministero Francesco Bretone e del procuratore di Bari facente funzioni Roberto Rossi.

Qui tutti gli aggiornamenti dell’operazione.

