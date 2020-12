Nella settimana che va dal 9 al 15 dicembre, in Puglia c’è stato un aumento del 12,7% dei nuovi casi di contagio Covid, in miglioramento rispetto alla settimana precedente ma quasi il doppio rispetto alla media italiana che è stata del 6,4%: è quanto emerge dall’ultimo rapporto della fondazione Gimbe.

Peggiora, invece, il dato relativo ai casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti che sono stati 1.297, contro una media nazionale di 1.106. Il rapporto positivi/casi testati in Puglia è stato del 32,8%, solo il Veneto ha fatto peggio con un rapporto pari al 72,5%, mentre la media italiana si è fermata al 24,5%. Infine, per quanto riguarda gli ospedali, secondo il report, i posti letto in area medica occupati da pazienti Covid-19 sono sopra la soglia del 40% (44%), mentre quelli in terapia intensiva sono sopra la soglia del 30% (41%).

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.