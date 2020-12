I 18 pescatori di Mazara del Vallo, trattenuti in Libia da inizio settembre sono stati liberati. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sono in volo verso Bengasi per la liberazione dei due equipaggi di Mazara del Vallo sequestrati, con i loro due pescherecci, da 108 giorni. I familiari dei 18 pescatori, appresa la notizia del volo diretto a Bengasi si sono radunati davanti al Comune. La missione in Libia avrebbe portato il premier a posticipare il vertice sulle restrizioni per Natale e Capodanno, previsto ora per le 19 di questa sera.