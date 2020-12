Bagarre in aula in Senato dopo che i senatori della Lega hanno esposto uno striscione in cui è riprodotto il programma elettorale dei 5s sulle politiche dell’immigrazione con tanto di logo, per sottolineare il cambiamento di posizione del Movimento. Sono partiti fischi, urla e spintoni. Il senatore questore dell’ Udc, Antonio De Poli, è stato strattonato in aula durante il parapiglia ed è finito in infermeria insieme ad un commesso. Le proteste sono iniziate al termine delle dichiarazioni di voto sul Dl sicurezza.

Durante la discussione, il presidente Elisabetta Casellati ha richiamato i senatori della Lega che a più riprese hanno usato fischietti per protestare contro la prossima approvazione del decreto. «Non permettetevi di usare il fischietto in Aula, smettetela. Se lo usate ancora sono costretta a cacciarvi dall’Aula, non siamo allo stadio», ha detto Casellati. (Video pubblicato dal politico Davide Faraone su Facebook)