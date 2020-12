In fiamme pensilina dei bus Amtab in via Carlo Massa, al quartiere San Paolo. A lanciare l’allarme con una fotografia sono stati i cittadini, seguiti subito dalla pagina “La voce del San Paolo”.

“Quasi certamente di origine dolosa, vergogna” – hanno specificato dalla pagina mostrando rammarico per quanto accaduto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, in corso le verifiche del caso.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.