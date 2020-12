E’ arrivato il definitivo via libera da parte del Comune di Bari. Entro un anno in via Napoli sorgerà un nuovo punto vendita Lidl, che si va ad aggiungere a quello inaugurato a novembre 2019 in via San Giorgio Martire, vicino al Ponte Adriatico. La catena tedesca ha consegnato la licenza il Comune, e l’insediamento commerciale dovrà aprire entro un anno.

Il punto vendita si estenderà su più di 2000 metri quadri, quasi la metà per il reparto alimentare. “E’ un punto vendita strategico per noi sono orgoglioso perché abbiamo dato lavoro a 17 persone. Il negozio è pieno, siamo stati pronti ad accettare questa sfida”, aveva commentato un anno fa Piero Vialetto, direttore regionale Lidl. Inevitabile la preoccupazione dei piccoli commercianti del quartiere Libertà.

Foto di repertorio

