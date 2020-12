Giuseppe Calabrese è stato eletto nuovamente presidente del comitato regionale Fci Puglia, ottenendo 48 voti (e battendo così il candidato alternativo Tommaso Depalma). La votazione è avvenuta durante l’assemblea regionale tenuta a Bari «alla presenza di Michelangelo Costa nella conduzione dell’assemblea, operando di concerto con Grazia Ziri in qualità di presidente della commissione verifica poteri». Calabrese non era presente alla riunione in quanto in quarantena fiduciaria.

Nel quadriennio 2021-2024 nel direttivo pugliese ci saranno il vice presidente vicario Enrico Carico, l’altro vice presidente Giuseppe Angelini, e i due consiglieri Francesco Velluto e Nicola Geronimo. «Si tratta di una grande soddisfazione – commenta Calabrese – per essere stato rieletto alla carica di presidente, perché vincere senza un avversario avrebbe avuto un sapore molto diverso. Sono pronto a mettermi ancora in gioco con la nuova squadra in maniera ancora più forte, con entusiasmo e grande determinazione. Questo comitato vuole aprire le porte a tutte le forze in campo, rivolgendoci anche verso la parte dell’opposizione e dell’altro candidato Tommaso Depalma, i quali avranno tutta la nostra collaborazione».

