Era già in carcere per 12 scippi e rapine commessi, tra luglio 2018 e settembre 2020, nei comuni di Bisceglie e Molfetta, nel Nord Barese, sempre nei mesi estivi e ai danni di anziani. Oggi ad un 51enne di Barletta con precedenti specifici per rapina e furto con strappo, è stata notificata dai carabinieri, su disposizione della Procura di Trani , una seconda ordinanza di custodia cautelare in carcere per ulteriori dieci episodi risalenti al primo semestre di quest’anno e avvenuti a Molfetta e Terlizzi.

