Tre nuovi ambulatori per i tamponi con percorsi sicuri e differenziati dedicati a bambini, pazienti asintomatici e utenti che accedono in modalità drive through, e un team Covid mobile interdisciplinare attivo per gli screening all’interno di scuole, Rsa, carcere e comunità religiose. Così il Dipartimento di prevenzione della Asl Bari ha potenziato l’attività di monitoraggio e prevenzione anti Covid all’ospedale Di Venere.

Le tre postazioni sono state collocate in un’area dell’ospedale separata e distinta dalla zona del pronto soccorso e dagli altri reparti. Questo consente agli utenti, guidati in un percorso opportunamente indicato da una segnaletica dedicata, di raggiungere facilmente gli ambulatori dove poi è possibile eseguire i test anti Covid sia a piedi che in auto. «Negli ambulatori del Di Venere eseguiamo una media di 200 test al giorno – spiega Domenico Lagravinese, direttore del Dipartimento di prevenzione – la scelta di separare le tre corsie risponde alla esigenza di assicurare un servizio adeguato alla notevole affluenza di persone di diverse fasce di età e che possono accedere in diverse modalità. L’attenzione – aggiunge Lagravinese – è riservata anche alle corrette tecniche di esecuzione del tampone fondamentali per ottenere risultati attendibili». Previsto anche un ambiente separato per gli alunni delle scuole. «L’ambulatorio pediatrico risponde a questo obiettivo: riservare una corsia unica e preferenziale ai bambini che hanno bisogno di una attenzione particolare», conferma Fabio Specchia, infermiere del team Covid interdisciplinare.

