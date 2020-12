Inaugurato questa mattina il murale nel cuore del quartiere San Cataldo di Bari, in via Seseno, dove da alcuni mesi un gruppo di residenti ha dato vita al muro della gentilezza. I residenti dell’associazione Res, in collaborazione con i volontari Retake Bari e Aps Genitori Marconi, si sono uniti per una serie di appuntamenti settimanali con l’obiettivo di riportare il decoro nella zona a ridosso del faro.

Lo spazio a disposizione della comunità è stato impreziosito questa mattina da un murale realizzato dall’artista barese Angela Matarrese, insieme a Massimo Lembo e Mariella Valerio. “L’opera – racconta Angela Matarrese – è nata parlando con le persone del posto, si vede un bambino che cerca di andare con l’immaginazione di superare il muro e cerca di guardare oltre le difficoltà della vita. L’altalena rappresenta la libertà”.

“Cerchiamo di portare questo contributo della comunità per la comunità anche in altre zone del capoluogo pugliese, è un sogno vedere il completamento di questo piccolo progetto”, commenta Lucrezia Trione, presidente dell’associazione Res San Cataldo. Fondamentale anche il contributo dei volontari di Retake Bari. Oltre al murale, ci sono anche aiuole fiorite, una piccola biblioteca, e dove prima c’era un muro vecchio e sporco oggi vi è un’altalena. All’inaugurazione hanno partecipato anche gli assessori Pietro Petruzzelli e Ines Pierucci.

