“Sono le 20.10, vi mostro come tutti consumano i cocktail fuori dai locali”. Lo dice il sindaco di Bari Antonio Decaro in diretta social per mostrare chi infrange l’ordinanza comunale anti assembramenti oltre a violare il vecchio dpcm Covid.

“Questa è la situazione in città. Umanamente comprensibile, perché tutti siamo stanchi e abbiamo voglia di qualche momento di normalità. Ma io non posso fare a meno di essere preoccupato. E tra domani e domenica sarà ancora peggio. Lo sappiamo”.

“Io in questi giorni ho fatto quello che era nelle mie possibilità, ho fatto anche molte scelte impopolari, mi sono guadagnato rimproveri, improperi e qualche sfottò ma sentivo di dover fare quello che potevo perché dobbiamo resistere, ancora qualche settimana. Vi chiedo di pensare e agire con coscienza per non vanificare tutto”, conclude Decaro.

