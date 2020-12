Domenica 20 dicembre, dalle 9 alle 12, 30, presso la Parrocchia Santa Famiglia del Villaggio del Lavoratore (via Martin Lutero 13 zona Stanic a Bari) saranno distribuite 40 mila mascherine (di cui 20 mila pediatriche) ad Enti e associazioni no profit con persone con disabilità.

Sarà fornito un pacco di mascherine per il fabbisogno di circa 20-30 giorni a seconda del numero di richieste previa prenotazione con messaggio WhatsApp al numero 3293173050, indicando numero degli associati, il presumibile fabbisogno di mascherine, e l’orario preferito per il ritiro dalle 9,00 alle 12,30. La prenotazione è obbligatoria per rispettare le regole Covid (programmazione e distanziamento) e deve avvenire entro le ore 18.00 di domani sabato 19 dicembre. Si ringrazia la Protezione Civile e Alpha Pharma per la donazione delle mascherine. L’evento è promosso da Specialty Club Lions Puglia Medicina Solidale-Lifestyle, Club Lions Bari San Nicola, ODV Scuola Cani Salvataggio Nautico, Associazione di famiglie con disabilità Mano a Mano Onlus.

