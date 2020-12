La rimozione delle panchine non ha fermato il popolo della movida. Questa sera, prima del coprifuoco, c’erano assembramenti ovunque e persone sedute sui muretti delle aiuole o sulle ringhiere del lungomare. Il sindaco Antonio Decaro, in un video girato nella zona Umbertina, aveva fatto notare il mancato rispetto della distanza e gli assembramenti fuori dai locali. Mostrando preoccupazione per quello che poi si è verificato questa sera. Con centinaia di persone, soprattutto giovani, seduti persino a terra pur di trascorrere con gli amici qualche ora.

“Buonasera sindaco – si legge sulla pagina Facebook – dopo aver fatto rimuovere le panchine adesso farà rimuovere le ringhiere?”. (Foto facebook)

