“L’adesione degli operatori è fondamentale per poter pianificare al meglio le fasi successive della campagna vaccinale. Invito, quindi, tutti i medici considerati in prima battuta dal commissario Domenico Arcuri a registrarsi immediatamente sul sito della Regione”. Lo ha dichiarato l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, al termine della riunione con i presidenti degli Ordini dei medici pugliesi.

“Oggi – ha proseguito – abbiamo accolto il principio che tutti gli iscritti, in quanto persone che esercitano la professione medica, siano esposti al rischio di contagio e pertanto debbano anche loro accedere prioritariamente alla campagna vaccinale. In base alle adesioni che riceveremo, provvederemo di concerto con gli Ordini dei medici pugliesi a rimodulare l’offerta vaccinale in modo da includere anche gli odontoiatri e tutti i liberi professionisti non convenzionati che in prima battuta non erano stati previsti nelle stime regionali”.

