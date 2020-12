Tutti gli iscritti agli Ordini dei medici pugliesi, senza alcuna distinzione, inclusi liberi professionisti e odontoiatri, devono avere il diritto di accedere alla vaccinazione anti-Covid in via prioritaria. È quanto convenuto questa mattina nell’incontro tra l’assessore Pier Luigi Lopalco e i presidenti degli Ordini dei medici delle provincie pugliesi. “È stato così chiarito – dicono dall’Ordine dei medici di Bari – che l’accesso prioritario alla vaccinazione per il Covid non deve essere riservato solo a dipendenti e convenzionati, dato che si parte dal principio che tutti i medici iscritti all’Ordine esercitino un’attività sanitaria e siano pertanto a rischio di contagio”.

L’assessore Lopalco ha illustrato il piano vaccinale che partirà con la fase 1 nei primi giorni di gennaio. La Puglia riceverà dal commissario Arcuri un primo lotto di 94mila vaccini che serviranno per somministrare la prima dose, delle due previste, al personale socio-sanitario e agli ospiti delle Rsa. Era presente all’incontro anche Filippo Anelli, presidente nazionale degli Ordini dei medici e presidente dell’Ordine dei medici di Bari. Gli Ordini pugliesi “restano in attesa di conoscere a breve le modalità operative per consentire a tutti i sanitari che sono stati esclusi in prima battuta di poter manifestare la propria adesione alla campagna vaccinale”.

