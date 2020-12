Assembramenti e tanta, ma tanta gente in giro in centro per l’ultimo fine settimana prima di Natale. E prima della partenza delle restrizioni, prevista da decreto legge dal 24. Come ogni sabato di dicembre anche oggi la situazione è tornata fuori controllo. Lo stesso sindaco Antonio Decaro aveva “previsto” assembramenti e una forte affluenza per le vie del Murattiano e dell’Umbertino.

Lo shopping è consentito, d’altronde anche l’ultima iniziativa del cashback del Governo ha favorito gli acquisti nei negozi. Quindi nulla contro legge, ad eccezione degli assembramenti in alcune zone del centro storico e dell’Umbertino. Vietati da ordinanza del sindaco nei fine settimana.

I controlli sono aumentati: in giro polizia e carabinieri per invitare chi non lo fa ad indossare correttamente le mascherine.

