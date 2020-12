Addio alla dottoressa Grazia Moretti, ginecologa in servizio all’ospedale San Paolo, stroncata da un malore improvviso. La dottoressa era molto apprezzata e seguita dalle sue pazienti, per le quali ha lasciato un vuoto enorme. Tanti i messaggi di addio sui social.

“Dottoressa Anna Grazia Moretti – si legge su Facebook- grazie per tutte le attenzioni che hai potuto dare con cuore e professionalità sincera ai miei figli, per averli fatti nascere con amore , saperti che non sei più tra noi, questo ci addolora spero che possa riposare in Pace. Ti stimo tanto…. E ti voglio un mondo di bene”.

“Rifondazione comunista di Bitonto esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Moretti – si legge su un altro post – Grazia Moretti era una brava ginecologa, era una compagna sempre in prima fila, con il suo modo di fare alimentava la cultura di emancipazione delle donne”. (Foto facebook)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.