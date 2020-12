Arancione, blu, giallo. Sono i colori che identificano le tre società che hanno aderito al servizio comunale di monopattini elettrici in sharing. Oltre a Helbitz e Bit, da due giorni sono stati posizionati in giro per la città di Bari 500 mezzi di Wind Mobility.

I monopattini gialli Wind debuttano con un’offerta di lancio a zero euro di sblocco e 0,15 euro al minuto. Su un’area molto vasta che va dalla Fiera del Levante fino a via Alfredo Giovine lungo la costa di San Giorgio, fino ai quartieri Poggiofranco e Carbonara. Con “stazioni” anche nei pressi delle principali università, ospedali e piazze.

Wind si presenta con un prezzo in linea con i competitor. “Helbiz” prevede per ogni attivazione il costo di 1 euro e poi 15 centesimi al minuto. C’è anche un abbonamento illimitato da 29,90 euro al mese. Bit Mobility, infine, ha tre formule di abbonamento (mensile, orario e sblocchi): un’unica tariffa da 24,99 euro al mese, 5 euro per 24 ore e sblocchi illimitati oppure 3,90 euro per un’ora.

